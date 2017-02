(video) Tudor Copaci, despre acuzațiile Primăriei, concursul la ANRE și relația sa cu Plahotniuc: L-am văzut pe viu de șase ori și am dat mâna de două ori

Tudor Copaci răspunde acuzațiilor aduse de Primăria municipiului Chișinău, care susține că a fost lipsită de 500 de terenuri din fondul funciar municipal. Acesta susține că acuzațiile sunt nefondate și reprezintă o manipulare a opiniei publice. Potrivit lui Copaci, Primărie, CMC și Direcția arhitectura, rubanism și relații funciare, prin acțiuni ilicite și frauduloase a dispus trecerea în proprietatea municipiului Chișinău, fără acordul titularului de drept, și anume Guvernul, a terenurilor proprietatea de stat din capitală.

În 2013 Parlamentul a delegat atribuțiile de administrare a terenurilor proprietate publică a statului, aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea lor în arendă Agenției Proprietății Publice (APP) . În 2014, în urma solicitării APP, Întreprinderea de Stat Cadastru a remis lista terenurilor proprietate publică a statului din Chișinău.

Conform legii de domeniul privat al statului țin terenurile aferente întreprinderilor de stat, alte terenuri care aparțin statului conform Cadastrului sau terenurilor dobândite de stat, dacă nu fac parte din domeniul public, iar statul a dobândit dreptu de proprietate a terenurilor nominalizate din momentu înscrierii acestora în registrul bunurilor imobile.

APP a înaintat scrisori deținătorilor de construcții, proprietarilor și a avertizat asupra necesității respectării prevederilor legale. Din răspunsurile recepționate, APP a atestat cazuri când terenuri care aparțin statului, fără acordul Guvernului, au fost reînregistrate ca proprietate a municipiului Chișinău sau vândute de către autoritatea publică locală, lucru care este decis exclusiv de Guvern.

Astfel, APP a decis să conteste acțiunile oficiilor cadastrale teritoriale Chișinău de radiere fărăr acordul Guvernului. Au fost înaintate opt cereri de chemare în judecată, cu privire la înstrăinarea a 30 de terenuri.

Amintim că printr-un comunicat de presă, Primăria Chișinău anunța că a fost deposedată ilegal 500 de terenuri din fondul funciar municipal, înclusiv unele care aparțineau „Apă-Canal Chișinău”.

Totodată, Tudor Copaci a venit cu un comentariu referitor la declarațiile făcute de Nicolae Răileanu, un fost director al Consiliului de Administrare al ANRE, în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA, că el ar fi un om al PD.

„Au fost învinuiri referitor la capacitățile mele în domeniul energetic. Eu vreau să menționez că am fost viceministru al Economiei în 2008-2009, 2013, am fost responsabil de domeniul energit, am gestionat crizele din domeniu, am promovat o mulțime de legi, gazoductul Iași-Ungheni etc. Prin fapte concrete am implementat reforme în domeniul energetic. Ceea ce se referă la concurs - este o decizie a Comisiei pentru economie, buget și finanțe. Dacă experții considerau ilegal aest concurs, atunci nu trebuia să participe. Eu am răspuns corespunzător la toate întrebările”, explică Tudor Copaci.

Jurnaliștii au insistat pe acest subiect și l-au întrebat pe Tudor Copaci dacă îl cunoaște pe președintele PD, Vlad Plahotniuc, la care acesta a răspuns că l-a văzut doar de câteva ori.

„Toți îl cunosc pe Vlad Plahotniuc. El este președintele unui partid politic și coordonatorul alianței. Cred că pe viu l-am văzut pe domnul Plahotniuc de șase ori în ultimii 10 ani. Nu am primit nicio indicație verbale sau scrisă sau prin telefon de la domnul Plahotniuc - ce să fac și cum să fac. Mâna cred că am dat de două ori, în cadrul la două recepții, atât”, explică directorul APP.

De asemenea, el dă asigurări că nu mai este membru al PD din luna decembrie a anului trecut și că cererea sa a fost acceptată și semnată. Cererea a fost prezentată comsiei care a organizat concursul pentru funcția de șef al ANRE.