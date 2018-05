(video) „Tu să fii cireașa mea”. The Motans lansează o nouă piesă întitulată „Mr. Tort”

The Motans a lansat o nouă piesă. Întitulată „Mr. Tort”, piesa tratează aceeași temă a dragostei. Muzica și versurile au fost compuse de interpret.

The Motans este Denis Roabeș, un tânăr din Republica Moldova de 27 de ani care a decis să își urmeze pasiunea de a compune muzica sub un pseudonim, în urmă cu un an.