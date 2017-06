(video) Toyota a stabilit un record de timp absolut la Le Mans. Două echipaje vor porni din pole position

Şansele ca în acest an echipa TOYOTA GAZOO Racing să câştige cea de-a 85 ediţie a cursei de 24 de ore de la Le Mans sunt foarte mari. Niponii vor începe maratonul din pole posion după ce un pilot a reuşit să stabilească un record absolut de timp al unui tur, în cadrul calificărilor finale.

Kamui Kobayashi a devenit cel de-al doilea pilot de origine japoneză care a adus pentru Toyota un pole position. Acesta a parcurs un tur în 3 minute şi 14.791 secunde cu maşina numărul 7 TS050 HYBRID.

Pentru echipa Toyota acesta va fi cel de-al treilea start din pole position, după cel din 1999 reuşit de Martin Brundle şi cel din 2014 reuşit de Kazuki Nakajima.

După cum am menţionat anterior, TOYOTA GAZOO Racing a decis în acest an să scoată în luptă trei maşini, în timp ce Porsche are doar două.

