(video) Toyota Highlander facelift s-a ales cu prestigioasa distincţie Top Safety Pick+

Modelul Toyota Highlander, care a suferit anul trecut un facelift, a devenit al 10-lea automobil al producătorului japonez care a primit distincţia prestigioasă Top Safety Pick+.

Autoritatea americană Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) au evaluat la cel mai înalt nivel sistemele electronice de asistenţă pe care le are modelul, în particular fiind menţionate: sistemul de evitare a coliziunilor frontale cu posibilitatea detectării pietonilor, cel de urmărire a benzii de rulare şi cel de comutare automată a fazelor luminii, toate fiind disponibile chiar şi în versiunea de bază a maşinii.

De regulă, la majoritatea modelelor de automobile produse de alte companii, un asemenea set de sisteme de siguranţă nu sunt oferite printre dotările de bază, fiind disponibile doar contra plată opţional.

