(video) Tombola de Crăciun la Shopping MallDova

Cei care au făcut cumpărături de minim 300 de lei au avut șansa să câștige numeroase premii de valoare: 10 valize, 5 televizoare LED și premiul mare Automobilul SKODA OCTAVIA 2017 – în posesia căruia a intrat doamna Tatiana Golubeva, cea mai norocoasă vizitatoare a acestui an.





Natalia Rogovschi, director Marketing și PR Shopping MallDova: ,,Tombola de astăzi este o metodă de loialitate pentru toți consumatorii noștri care au venit la Shopping MallDova toată perioada sărbătorilor de iarnă și au făcut cumpărăturile și toate cele necesare. Este o tehnică practic de fidelizare pentru clienții noștri pentru a fi motivați și în continuare să aleagă Shopping MallDova ca Centru Comercial exclusiv pentru efectuarea tuturor cumpărăturilor necesare, cât și alegerea unui cadru relaxant de odihnă și divertisment”.





Shopping MallDova a pregătit și un show muzical pentru toți cei care au ales să viziteze Centrul Comercial, unde, de fiecare dată, au parte de distracție pe cinste.

Valeria, vizitatoare: ,,Mi se pare că este foarte frumos, evenimentele sunt minunate, s-ar putea să câștigam ceva în sfârșit”.

Iurie, vizitator: ,,Da, inițiativa este foarte bună. Ultima dată când am câștigat un premiu mai mare a fost aici, deci mă bucur că sunt așa evenimente și șanse. Nu am emoții, pur și simplu am dorința să câștig”.





Natalia Rogovschi, director Marketing și PR Shopping MallDova: ,,Seara surprizelor a culminat cu programul vesel și frumos oferit de către ansamblul etno- folcloric ,,Plăieșii”, cei care ne-au înveselit și ne-au oferit încă o dată, la Shopping MallDova, surprize și bucurii de neuitat”.

