(video) Tomac, către Maia Sandu: A spune că Unirea de acum 100 de ani a fost impusă este o afirmaţie gravă

Deputatul în Parlamentul României din partea Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac a criticat declarația făcută de lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu cu privire la problema Unirii Republicii Moldova cu România.

Acesta a scris pe pagina sa de Facebook că Unirea nu a fost impusă acum 100 de ani.



„Sunt surprins de duritatea afirmațiilor nefericite pe care politicianul Maia Sandu le-a făcut cu privire la cel mai important subiect politic (chiar dacă public nu este recunoscut astfel) dintre România și R. Moldova.

A spune că Unirea de acum 100 de ani a fost impusă este o afirmație gravă, întrucât știm că alternativa de atunci era bolșevizarea Basarabiei.

A spune că opțiunea Unirii este nerealistă în condițiile în care doamna Sandu este cetățean al României este iarăși o afirmație care arată cum gândesc de fapt majoritatea politicienilor din R. Moldova”, a scris Tomac.

Potrivit lui, la Bucureşti sunt unionişti, iar la Chişinău se caută toate argumentele posibile pentru a justifica existenţa statului creat de Iosif Visarionivici Stalin.



„Doamna Maia Sandu trebuie să știe că singura, dar absolut singura soluție pentru a le garanta un viitor sigur și european cetățenilor R. Moldova rămâne apropierea de România.

De asemenea, Maia Sandu trebuie să știe și să nu uite că România nu are și nu a avut niciodată fascinația anexării de teritorii; alții sunt cei care ne-au ocupat și cu ei trebuie să luptăm.

În rest, rămânem pe aceleași poziții împotriva vândutului și „fără-de-identitate” Dodon”, a conchis deputatul în postarea sa.

Menționăm că în cadrul Congresului Partidului Acțiune și Solidaritate, întrebată ce părere are despre unirea Republicii Moldova cu România, Maia Sandu a declarat: „Despre Unirea cu România... Noi am discutat lucrul acesta și la Congresul precedent. Noi tot timpul am spus că relațiile cu România sunt cele mai importante și avem în rândurile noastre mulți membri care împărtășesc dezideratul Unirii cu România.

Acest lucru îl cunoaștem și știm că o mare parte sau o bună parte din cetățenii R. Moldova consideră că aceasta este soluția pentru a îndrepta lucrurile în R. Moldova Noi, cel puțin membrii noului Birou PAS, considerăm că nu e real ca UE să permită unui stat membru să înghită un teritoriu care este corupt, divizat, care nu are stat de drept și toate păcatele pe care le mai are. Cei care cred și promit că pot să facă unirea astăzi sau mâine...își asumă această promisiune, dar noi o credem nerealistă”.