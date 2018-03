(video) Test Drive: Noul Range Rover Sport Facelift

Prima dată când am văzut noul Range Rover Sport Facelift am crezut că am în fața mea un Velar. Nu degeaba spuneam la testul ultimului menționat că ar trebui să fim foarte atenți la el, pentru că anume de la Velar vor începe multe lucruri interesante în gama Range Rover.