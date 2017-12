(video) Test Drive: Noua Dacia Duster 1.5 dCi 4×4

Deci, am așteptat destul de mult acest test drive și chiar dacă am avut posibilitatea să testăm varianta cu transmisie automată EDC, ce este disponibilă doar cu tracțiune față, am ales totuși versiunea turbo diesel de 1.5 litri dCi cu transmisie manuală și tracțiune integrală 4×4. Totuși, 80% din clienții Duster aleg anume această versiune.

Vă invităm să aflați și voi ce noutăți aduce acest model și ce impresii a produs pe drumurile moldoveneşti, din reportajul video disponibil exclusiv pe AutoBlog.MD