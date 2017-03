(video) Test Drive: Land Rover Discovery 5

Iată că a venit momentul mult așteptat când pot să testez noul Land Rover Discovery 5.

De ce așteptat? Pentru că mie îmi plac la nebunie mașinile care sunt bune în off-road. Din această cauză vă rog să mă credeți că am încercat din răsputeri să păstrez mașina super curată pentru primul stand up, și mi-a reușit….până nu am ajuns să-l fac din mijlocul unui râuleț.

Eu, Constantin Mihalachi, editorul şef AutoBlog.MD, vă invit să vedeți test drive-ul video și galeria de poze în care au fost surprinse cele mai tari momente din timpul testului realizat la Orheiul Vechi, pe AutoBlog.MD