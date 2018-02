(video) Test Drive: Jaguar E-PACE R-Dynamic

Baby Jag – așa cum îi spun lui E-PACE în interiorul companiei – are toate șansele să devină cel mai bine vândut Jaguar și cel mai important model din gamă, din moment ce toată lumea este în căutarea unui crossover compact în prezent.

Jaguar ne promite multe dotări interesante pentru E-PACE, motoare eficiente și multă stabilitate pe viraje. Ei bine, Corsica este plină de viraje, iar pe parcursul celor două zile cât m-am aflat pe insula franceză am avut ocazia să testez acest model chiar și pe o parte din etapa specială a campionatului mondial de raliuri WRC, ce se desfășoară aici an de an.

Pub

Vezi test drive-ul video, realizat de expertul auto Constantin Mihalachi, exclusiv pe AutoBlog.MD