(video) Tendințele modei pentru 2017 de la magazinul producătorilor autohtoni COSÂNZEANA. Ce oferte ne așteaptă

Meseria de prezentator necesită să apari în fața spectatorilor în stiluri diferite, deaceea Tudor Arnăut a decis să-și adauge ceva în garderoba sa de la producătorii autohtoni. Nu a stat mult pe gânduri și a mers la salonul vestimentar Cosânzeana, unde a avut parte de o gamă largă de produse și un consultant pe măsură.

„Bună ziua astăzi suntem în magazinul producătorilor autohtoni, Cosânzeana, pentru a ne alege ceva nou de îmbrăcat”

„Bună ziua”, „Bună ziua”, „mă puteți vă rog ajuta?” „cu plăcere”

Hainele se găsesc în exemplare limitate, iar printre acestea puteți alege ținute clasice, casual, modele tradiționale și țesături naturale.



„Un set clasic, am ales culoarea gri care este de bază pentru orice bărbat, și pantalonii liniștiți pe negru. Pantalonii au un șiretlic, au o cusătură roșie de diochi, ca să nu dioache chiar toată lumea băieții frumoși. La gri întotdeauna e ușor de ales cămeșile, îmi place foarte mult cămașa la cost, stofă la cost. Întotdeauna este elegantă, întotdeauna este splendidă.” - Angela Baranețchi

Pentru iernile noastre, producătorii ne propun cele mai elegante paltoane.

„Doar atât?”, „Da, prețul de la producător”

Sfaturile unui specialist sunt mereu binevenite, astfel Angela Boronețchi a venit cu idei pentru ca ținutele jurnalistului să arate perfect.

„Stil casual, stil comfort, cald, plăcut. Și dacă ieșim undeva să încercăm cu un... fular de la Hermina, ușor de adaptat.”

Mai mult, dacă ești amator de portul național, magazinul Cosânzeana este locul perfect pentru a găsi cele mai frumoase cămăși tradiționale pentru bărbați, dar și rochii pentru dame.

„Iată ceva tradițional, ceva autentic al nostru cu care ne mândrim fiecare”

„ Ador cămașile tradiționale, de pe timpul când am fost dansator, defapt am fost 9 ani dansator de dansuri populare și nu am nici o cămasă în garderoba mea. Moș Crăciun, știi ce ai de făcut!”

În preajma sărbătorilor de iarnă, în salonul Cosânzeana puteți găsi cadoul ideal pentru cei dragi, de la un pulover care ne aduce aminte de copilărie și iernile geroase, până la ținute elegante.

„Cadoul perfect pentru oricine, nu contează, damă, bărbat chiar și copil este plapuma tricotată, este plăcută, călduroasă și foarte utilă.”

Producătorii autohtoni vin și ei cu surprize de sărbători, astfel de la 1 ianuarie, orice vizitator al salonului de modă Cosânzeana, poate beneficia de o reducere de 50%. Cele mai accesibile prețuri le găsiți pe strada Ștefan cel Mare 184

Salonul vestimentar „Cosânzeana” a fost deschis la finele anului 2013, la inițiativa Angelei Baraneţchi, o împătimită de modă și stil. Magazinul cuprinde produse textile ale mai multor branduri autohtone de cea mai înaltă calitate