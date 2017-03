(video) Tatiana Ghidirimschi: Pentru persoanele cu dizabilități de vedere statul deocamdată nu și-a asumat nicio responsabilitate

Directoarea executivă a Centrului de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „Low Vision”, Tatiana Ghidirimschi spune că la moment este în negocieri pentru ca serviciile pe care le oferă Centrul pe care îl conduce să fie contractate de CNAM. Ar fi o premieră, dar și un beneficiu pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Despre aceasta doctorul a vorbit în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

”Statul trebuie să asigure cu dispozitive de corecție și de ajutor indiferent de dizabilitatea pe care o are persoana. La moment încă nu se face acest lucru, dar suntem în negocieri. Sperăm ca Centrul Low Vison să fie contractată de CNAM. Așa ne va fi mai ușor să oferim servicii în întreaga țară, dar și să lărgim gama de produse. Trebuie de spus că dispozitivele necesare pentru persoanele cu vederea slabă sunt foarte, foarte scumpe”, a explicat invitata.

Potrivit Tatianei Ghidirimschi, la nivel legislativ stăm foarte bine, însă statul nu respectă ceea ce este scris pe hârtie.

”Din punct de vedere legal stăm foarte bine, chiar și experții din străinătate ne spun că pe hârtie este foarte bine, este perfect, dar din păcate, în realitate nu se respectă ceea ce e scris pe hârtie. Pentru unele categorii de persoane cu dizabilități statul își asumă anumite angajamente, dar pentru persoanele cu dizabilități de vedere statul deocamdată nu și-a asumat nicio responsabilitate”, a menționat invitata.

Întrebată care ar fi primele lucruri pe care le-ar face ca să îmbunătățească situația pentru persoanele cu vedere slabă, dacă ar fi factor de decizie, directoarea s-a referit la cel puțin trei aspecte.

”Pentru a asigura incluziunea persoanelor cu dizabilități de vedere, avem nevoie de un plan național de sănătate a ochiului. Când va fi un astfel de plan, va fi mult mai ușor. Fiecare minister sau instituție responsabilă va ști ce are de făcut. Nu este o invenție a R. Moldova, pentru că are și alte programe naționale pentru alte categorii de persoane. Apoi aș face un screening pentru persoanele care suferă de diabet zaharat, ca să vedem câte din cazuri pot da complicații. Așa am preveni un număr mare de dizabilitate. Și aș mai face un program de screening în fiecare an pentru toți copiii din țară pentru a depista viciile de refracție”, a precizat medicul.

De asemenea, este necesar să fie pus în aplicare un mecanism de monitorizare a espectării legilor în domeniul sănătății.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.