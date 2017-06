(video) Tânăra care alege să rămână în Moldova

Chiar dacă și făcut studiile peste hotare și a avut stagii profesionale în afară, președinta Asociaţiei de Voluntariat Internaţional din Moldova, Olga Cortac, alege să rămână acasă și să dezvolte aici proiecte pentru comunitate. Despre aceasta invitata a vorbit în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

”Am plecat la un moment dat la un stagiu profesional în Franța, unde am stat aproape un an, dar am revenit acasă. Am povestit cu alte ocazii de ce am ales R. Moldova. Eu am revenit de fiecare dată acasă. Acum, chiar dacă plec periodic la București, biletul meu este mereu tur-retur. Mi-aș dori să fie așa mereu, însă nu știm surprizele vieții”, a precizat invitata.

Tânăra spune că are acea motivare să se implice pentru a dezvolta R. Moldova.

”Am simțit prin proiectele pe care le-am făcut că noi putem să ne dezvoltăm aici, putem să ajutăm o comunitate să se dezvolte. Nu știu dacă există motivație mai mare, mă trage de mânecă de fiecare dată când mă prinde peste hotare”, a mai spus Olga Cortac.

Președinta AVI-Moldova mai crede că împreună se pot face multe lucruri frumoase pentru țară

”Fiecare avem pornirile și motivațiile personale. Sunt țări care ne așteaptă cu oportunități și oferte destul de mari la capitolul studii, job, nivel de viață. Am experimentat, știu cum e, îmi place foarte mult ce văd peste hotare, dar îmi place și mai mult când noi toți să adunăm tot ce am învățat și am găsit frumos pe acolo și să aducem acasă. Dacă noi vom fugi cu toții, atunci ce mai rămâne, ce se mai face aici?”, s-a întrebat retoric tânăra.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.