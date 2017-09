(video) Sute de persoane evacuate. Los Angeles-ul se confruntă cu cel mare incendiu de vegetaţie din istoria oraşului

Incendiul este considerat fără precedent ca dimensiuni pentru zona Los Angesului.

În prezent, aproximativ 800 de pompieri luptă cu flăcările din regiunea La Tuna, iar autoritățile locale au lansat deja un avertisment pentru populația din zonă, temându-se că incendiul ar putea să avanseze în direcții care vor fi greu de anticipat în contextul intensificării vântului și a creșterii temperaturilor.

Evacuări obligatorii au fost deja realizate pentru aproximativ 700 de familii, însă, pentru moment, doar trei locuințe din acea regiune au fost distruse de flăcări.

La acest moment incendiul are patru direcții de propagare diferite atât peste dealurile dinspre Burbank, cât și în nord, spre canioane - a anunțat Departamentul de pompieri din Los Angeles.

Numeroase fotografii și înregistrări video au fost postate pe rețelele de socializare cu fumul provenit de la incendiu.

"Plouă cu cenușă de la incendiul din Burbank. Am auzit un zgomot puternic iar apoi am rămas fără curent electric", a scris Cory Pratt, realizator de filme, pe Twitter

