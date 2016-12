(video) Sinteza săptămânii într-o manieră #altfel

Colegii de la #altfel.md au abordat cele mai importante evenimente din săptămâna trecută într-o manieră #altfel. Emisiunea „Sinteza Săptămânii” apare în fiecare luni, iar autorul este colegul nostru de la altfel.md. Vedeți cele mai importante știri ale săptămânii abordate #altfel

Bună ziua, mă numesc Tudor, și astăzi continuăm buletinul nostru de știri: „Sinteza Săptămînii” – vom vorbi despre cele mai importante evenimente din săptămîna trecută!

Începem!

1) Igor Dodon a depus jurămîntul pentru funcția de Președinte. A devenit al cincilea preşedinte al Republicii Moldova.





2) A avut loc a nuștiucâtălea congres a Partidului Democrat. A fost ales un nou președinte, ghicți cine e ?! DA, DA, DA, Yes, JA, JA Vladimir Plahotniuc e noul Președinte, știți de ce a dorit această funcție ?

Vladimir Plahotniuc: Pentru a demonstra părinților mei că am meritat notele de la școală

3) Marele sportiv, Constanin Țuțu și-a încheiat cariera în sportul național, internațional, mondial și cel galactic. O zis că vrea să-și facă mai mult timp pentru citit. HA-HA-HA, iată motivul adevărat

Constantin Țuțu: „Am fost traumat din cauza traumei”

4) În România pentru funcția de prim-ministru a fost propusă Sevil Shhaideh, aceasta este religie musulmană, iar soțul ei este sirian.

Acum Dodon nu o să lupte cu frații români, dar cu frații sirieni.

Igor Dodon: „nu vă jucați cu focul”

5) Credeți că este vre-o adunare importantă în Rusia ? vreo întrunire de a decide viitorul țării ? NU, este doar ziua de naștere a Patriarhului Kiril.

De ce vă zic asta? Pentru a compara ziua de naștere cu cea a lui Papa de la Roma, Papa Francisc a luat micul dejun alături de opt oameni fără adăpost

Interesant, cum Mitropolitul Vladimir își va serba ziua de naștere?

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!