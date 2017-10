(video) Simona Halep s-a calificat în finală la Beijing (WTA) și devine numărul unu mondial. Surpriza care i-au pregătit-o organizatorii

Simona Halep devine prima româncă lider mondial WTA și a 25-a de la introducerea clasamentului mondial.

"Cuvintele nu pot descrie ce simt acum. Este uimitor că sunt numărul 1 mondial. Mulțumesc fanilor pentru sprijin. Am făcut meciuri extraordinare. Mulțumesc, China. Sunt foarte emoționată. Este uimitor. Mulțumesc familiei și echipei mele, Darren, Andrei, Teo. E ziua mea specială. Nu voi uita niciodată această zi", a spus Simona Halep după victoria cu Ostapenko, transmite și gsp.ro.

Organizatorii turneului de la Beijing i-au pregătit o surpriză Simonei. A primit un aranjament floral imens, din trandafiri, în forma cifrei 1.

"It's very emotional - I think the first time I have cried on court... but it's my special day!" - @Simona_Halep pic.twitter.com/Cne19M4cx9 — WTA (@WTA) 7 October 2017