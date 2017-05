(video) Siegfried Mureșan explică de ce asistența de 100 de milioane de euro alocate de UE nu a ajuns în Republica Moldova

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a explicat de ce asistența pe care R.Moldova o așteptă de la Uniunea Europeană de 100 de milioane de euro nu a ajuns în țară. Acesta susține că există câteva condiționalități pe care Republica Moldova ar trebui să le îndeplinească pentru a primi această tranșă. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA, care a fost transmisă live din studioul Parlamentului European.

„Uniunea Europeană are 100 de milioane de euro pe care dorește să-i acorde R. Moldova în plus la cele 746 milioane de euro care deja au fost alocate pentru perioada 2014-2020. Avem acești bani și vrem să-i dăm câ mai repede. Guvernul prin acțiunile pe care le-a întreprins recent, ne-a obligat să spunem „Nu putem acorda acești bani acum, trebuie să vedem ce se a intâmpla mai departe”. Am introdus condiționalități clare pentru ca aceste tranșe să poată fi virate. Condiționalități legate de spălarea banilor, combaterea corupției, justiție independentă care să funcționeze în ansamblu”, a zis europarlamentarul.

Acesta a menționat că pe lângă toate aceste condiționalități există și reforma sistemului electoral.

„Nu este treaba noastră ce sistem electoral va adopta R.Moldova, însă e treaba noastră dacă sistemul electoral e modificat intempensiv, consensual, fără acordul opoziției, rapid înainte de următoarele elgeri și mai aes dacă acesta este adoptat fără un aviz afirmativ din partea Comisiei de la Veneția. Pentru acordarea acestei sute de milioane de euro, există și o serie de precondiționalități legate de standarde democratice, alegeri libere, iar modificarea sistemlui de vot în ciuda avizului Comisiei de la Venețiapune sub semnul întrebării standardele democratice a RM”, a subliniat invitatul emisiunii.

Siegfried Mureșan a menționat că amânarea tranșei de bani nu este o decizie tehnică, ci una politică.

„Comisia Europeană a făcut în ianuarie propunerea de a acorda 100 de milioane de euro Republicii Moldova, noi am dorit să o facem cât mai repede, cu condiționalități, și bani ar fi fost astăzi deja la Chișinău dacă nu ar fi fost început discuția pe vot uninominal. Această decizie a fost a politicienilor, nu a fost o decizie a funcționarilor. A fost o decizie a europarlamentarilor aleși împreună cu Consiliul de miniștri unde sunt reprezentați statele membre. Nu este deloc o problemă tehnică”, a conchis europarlamentarul.

Emisiunea integrală poate fi vizionată aici.