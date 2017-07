(video) Second Test: Toyota RAV4 (2011)

Rubrica „Second Test” revine acum pe AutoBlog.MD. Începând de astăzi începem să publicăm periodic test drive-uri cu automobile rulate, pe care la sigur le veţi urmări cu şi mai mult interes.

Pentru că marea majoritate a moldovenilor sunt în căutarea unor maşini bune la mâna a doua, noi vom încerca să vi le arătăm pe cele mai fiabile şi pe cele care nu sunt extrem de costisitoare la capitolul întreţinere.

Primul second test am hotărât să-l facem cu o Toyota RAV4 din a treia generaţie, model facelift, produs în anul 2011. Exemplarul nostru ascunde sub capotă un propulsor diesel de 2.2 litri D-CAT, care produce 177 de CP şi 400 Nm de cuplu, cuplat la un variator.

Vezi în cele ce urmează ce impresii ne-a lăsat acest model şi care sunt sfaturile specialistului din service.

