(video) SIAB 2018: Reportaj de la standul Ford – Mustang facelift, noul Fiesta, Ecosport facelift şi noul Ford GT

Prezentă cu o gamă variată de maşini pe piaţă şi o uzină chiar în România, marca nu a ezitat să-şi prezinte „armata” disponibilă pe continentul european.

Am fost foarte încântați să vedem un supercar Ford GT în calitate de show car şi am făcut acest lucru fără mare îmbulzeală. Ulterior am explorat crossoverul Ecosport facelift, model care este produs exclusiv în Craiova şi exportat în zeci de ţări. Vezi toate acestea și multe altele în reportajul video, pe AutoBlog.MD