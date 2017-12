(video) România, sub umbrela NATO: Cum au evoluat bazele militare române după aderare (I)

Primul popas - Brigada 15 „Podul Înalt”, care este amplasată în centrul Iașului într-o clădire istorică a orașului, iar militarii au în spate o imperioasă experiență de luptă.

Actualmente, zeci de militari din cadrul Brigăzii 15 sunt plecați în Afganistan la misiuni de menținere a păcii. Florin Schifor este unul dintre soldați care a fost într-o astfel de misiune, iar acum cu câteva luni în urma a revenit în țară.

„Ca misiuni externe am participat în 2009 la misiunea Iraqi Freedom sub egida NATO, în 2012-2013 am executat o misiune sub egida ONU în Republica Congo, iar anul acesta între martie și septembrie am participat la misiune în cadrul echipei de consiliere a comandamentului de nord, cunoscut sub denumirea Dark Nord”, a declarat colonelul Florin Schifor.

„Timp de șase luni am fost consilierul responsabilului pe infrastructură din Corpul 209 al armatei naţionale afgane. Ceea ce a presupus: am fost practic omul de legătură între armata afgană şi forţele de coaliţiei în ceea ce priveşte planificare bugetară, proiecte de infrastructură, menteneţă și alte evaluări în domeniu”, a mai precizat colonelul Florin Schifor.

Militari de la Brigada 15 de la Iași au participat și în exerciții comune cu forțele terestre de la Chișinău. Colonelul Lucian Sandu spune că a fost impresionat de pregătirea soldaților din Republica Moldova, în ciuda echipamentului vechi cu care lucrează.

„La Vadul lui Vodă am fost impresionat de modul cum colegii noștri din RM ating toată problematica de instruire și am avut un schimb de experiență benefic și pentru dânșii și pentru noi”, a spus colonelul Lucian Sandu.

Militarii români spun că aderarea României la NATO a adus schimbări majore. Pe lângă faptul că s-au dezvoltat bazele militare, în sistem au început să vină persoane profesioniste și care lucrează cu dăruire în ceea ce fac.

„Pentru armata română, aderarea la NATO, în afara faptului că asigură o pregătire performantă, care dezvoltă capacități fundamentale în instruirea noastră, ne asigură și experiența multinațională, de care nu am avut parte până la moment și cu siguranță pe viitor dezvoltarea capacităților moderne”, a punctat Sandu.

UNIMEDIA precizează că un grup de jurnaliști din Republica Moldova efectuează o Vizită de Studiu la mai multe baze militare din România. Vizita de studiu este organizată de Centrul de Documentare și Informare NATO în colaborare cu Ministerul Apărării din România.