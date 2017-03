(video) România, mai periculoasă decât sărăcia, corupția și exodul tinerilor? Dodon: Dacă nu vom opri procesul de românizare, Moldova nu va avea viitor!

Se pare că România prezintă un pericol mult mai mare pentru țara noastră, decât sărăcia, corupția și exodul tinerilor. Cel puțin asta sugerează șeful statului, care „avertizează” că „Moldova ar putea dispărea dacă procesul de românizare nu va fi oprit”.

În cadrul unei conferinţe internaţionale, organizată vineri, 24 martie, șeful statului a anunțat că în scurt timp va fi turnat un film în care va fi relatată „istoria poporului moldovenesc de la începuturi până în zilele noastre”.

„Majoritatea populației țării noastre se identifică drept moldoveni, care vorbesc limba moldovenească. Nouă ni se impune o altă istorie și o altă identitate. Misiunea noastră este foarte importantă astăzi, când are loc distrugerea statalităţii și a identității moldoveneşti. Odată cu obţinerea independenţei, în mod paradoxal, noi am început a pierde codul nostru cultural naţional. Noi am devenit jertfa informaţională, ideologică şi a campaniei psihologice de dezrădăcinare a identităţii moldoveneşti din istoria noastră. Suntem obligaţi să ne consolidăm împotriva acestor provocări”, a declarat Igor Dodon în cadrul unei conferinţe internaţionale organizată vineri, 24 martie.

Potrivit lui Dodon, Moldova este un stat puternic, iar singurul impediment în dezvoltarea țării noastre este procesul de românizare.

„Fără identitatea moldovenească nu va fi nici statul, dar acolo unde statul este distrus, este distrus şi poporul, dar şi istoria lui cât de mare ea nu ar fi. Din punctul meu de vedere, Republica Moldova se poate realiza ca un stat puternic numai păstrând percepţia despre identitatea moldovenească. În caz contrar, dacă noi nu vom opri procesul de românizare, ţara se va pierde, Moldova nu va mai avea viitor”, a adăugat Igor Dodon.

Așa că, în scurt timp va fi turnat un film care va veni în salvarea statalității țării noastre.



„În curând o echipă de profesioniști vor crea un film despre istoria poporului moldovenesc de la începuturi până în zilele noastre. Va fi o producție cinematografică excepțională care va fi prezentată în toamnă, în ajunul aniversării a 100 de ani de la fondarea Republicii Democratice Moldovenești, la 7 decembrie 2017”, a dăugat Dodon.

Vedeți declarațile lui Igor Dodon începând cu minutul 09:06.