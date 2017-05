(video) Rockit Digital Conference ’17 te invită la revelație!

Pregătește-te pentru o nouă revelație digitală marca „Rockit Moldova”! Cel mai tare eveniment al industriei, care lansează trendurile și premiază tinerii profesioniști în domeniu – Rockit Digital Conference ’17 – va avea loc pe 11-12 Mai, la Chișinău, în noul Centru de Excelență în domeniul TIC, „Tekwill”. Conferință dedicată spațiului digital și antreprenorial reeditează succesul răsunător al ediției precedente, aducându-ți un mix al celor mai eficiente instrumente, strategii de promovare și oportunități din zona digitală, comunicare cu Digital Natives și cele mai bune practici din lumea startup-urilor.

Rockit Digital Conference ’17 este momentul și locul încare vei întâlni și vei socializa cu alți 400 de pasionați din cele mai inovatoare companii cu profil tehnologic, antreprenori, profesioniști în online, advertiseri, comunicatori, jurnaliști, pentru a explora împreună tendințele care vor guverna industria digitală în următorii ani, precum și pentru a construi o rețea unică de comunicare digitală.

Fii parte a evenimentului care inspiră, educă și promovează inovațiile prin aducerea know-how-ului local, regional și internațional pe 4 tematici-cheie:

Digital marketing Digital creativity Tehnologii și Inovații Antreprenoriat și Startup-uri

Timp de două zile ești invitat să „furi” din experiența și ideile împărtășite de cei 24 de speakeri, în cadrul prezentărilor, panelurilor de discuții, precum și a 4 workshop-uri practice pentru toți cei interesați. Numele mari din lumea digitală care vor aprinde spiritele la Rockit Digital Conference ’17 sunt deocamdată o surpriză și doar câteva au fost dezvăluite publicului. Ei vor veni pentru tine la Rockit Digital Conference ’17:

§ George Carey Simos, cofondator și comunicator principal al „We are Social Media”, unul dintre cele mai mari site-uri independente dedicate social media și marketingului digital, vine cu prezentarea „Hacking Platform Mechanics to Drive Social Media Succes” și workshop-ul „Growth Hcaking for Startups in 2017 and Beyond”.

§ Dmitry Rumyantsev, unul dintre cei mai apreciați Internet Marketers din Rusia, creatorul comunităților „Internet Marketing” și „Event Marketing from A to Z”, vine cu prezentarea „Find your traffic. Where to look for your traffic?”

Urmărind îndeaproape evoluția domeniului, Rockit Digital Conference ’17 va răsplăti spiritul inovațional și pionieratul digital, oferind premii în cadrul a două evenimente speciale:

§ Rockit Awards – premierea celor mai remarcabile campanii digitale

§ Rockit Startups – concurs de pitching cu premierea celor mai promițătoare startup-uri din Moldova



Grăbește-te să-ți iei un bilet pentru Rockit Digital Conference ’17 la preț de 29 USD, accesând acest link! În ziua evenimentului prețul biletelor va fi de 39 USD, în măsura disponibilității.

Vezi detalii despre eveniment pe facebook și la www.rockit.md

Evenimentul este organizat de Academia ROCKIT (ROCKIT ACADEMY) în parteneriat cu TEKWILL, CIVITTA și Asociația Specialiștilor în Relații Publice și Comunicare, cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei prin Fondul de Dezvoltare și Ajutor Umanitar.