(video) Republica Moldova, alături de Ucraina și Georgia, cere adoptarea rezoluției privind perspectiva aderării la UE

Republica Moldova, alături de Ucraina și Georgia, cere adoptarea rezoluției privind perspectiva aderării la UE. Președintele Parlamentului Andrian Candu, împreună cu alți trei președinți au semnat o declarație în acest sens. Despre aceasta a anunțat astăzi Andrian Candu într-o declarație de presă după ședința Biroului permanent al Parlamentului.

„Toate trei state avem intenția de a grăbi și a adera cât mai curând la UE”, spune Andrian Candu.

Întrebat când va fi Republici Moldova pregătită pentru aderare la EU, Candu spune că dacă guvernarea va continua în același ritm să implementeze reformele, în 2018 Republica Moldova ar putea depine cererea de aderare.

„Pentru depunerea cererii de aderare trebuie să fim pregătiți, să fim eligibili. Dacă în ritmul cu care am început anul 2016 și continuăm în 2017, dacă continuăm cu reformele, într-un an de zile am putea să reușim, ca în 2018 să fim capabili să depunem cererea de aderarela EU”, a mai declarat Candu.