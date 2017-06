(video) Reprezentante din diasporă: Am venit la proteste, la Chișinău, să fim alături de popor

Președinta Asociației umanitare ”Soarele în viața ta” din Italia, Lilia Lebădă explică de ce a participat la protestele de duminică, 11 iunie, împotriva schimbării sistemului electoral. Moldoveanca spune că este alături de popor și nicidecum de anumite partide politice. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

”Motivul pentru care am ieșit este unul bine știut - împotriva acestui sistem politic corupt. Am avut două slogane la aceste proteste. Vrem țara înapoi și Diaspora este cu voi. Vreau să menționez că diaspora nu este cu niciun partid politic, este doar cu poporul. Nu pot să vorbesc însă din numele întregi ai diasporei. Am ieșit din convingerea că vrem să schimbăm ceva în țară, pentru că ne pasă, chiar fiind departe. Eram alături de popor, în mulțime, cu acei de acei bătrâni care stăteau în arșiță și probabil au dat ultimii bani ca să vină până la Chișinău”, a menționat invitata.

În același timp, o altă membră a Asociației, Cristina Pruteanu, la fel stabilită la Roma, dar care a venit la Chișinău doar pentru a participa la proteste crede că oamenii ar trebui să iasă la manifestări într-un număr mult mai mare.

”Am ajuns noi să ieșim în stradă să ne cerem drepturile. Ar trebui ca ei, guvernanții, să deschidă ochii și să vadă că poporul acesta este disperat, că strigă după ajutor și nu ar trebui să închidă ochii. Ar trebui să ieșim cât mai mult”, a povestit Cristina Pruteanu.

Reprezentanta din diaspora spune că pentru moment nu este pregătită să adere la vreun partid politic.

”Chiar dacă am făcut poze alături de un lider politic, eu ca persoană nu sunt pregătită să intru în niciun partid, nu reprezint niciun lider, niciun partid, nimeni nu mă finanțează, am venit din banii mei la Chișinău și voi veni ori de câte ori va fi nevoie, ori de câte ori va ieși lumea la protest. Vom fi alături de popor, vocea poporului. Nu fac parte din niciun partid. Pentru moment nu am găsit niciun lider sau partid care să mă reprezinte. Vreau să fiu liberă să vorbesc ceea ce am în suflet și în inima mea”, a menționat Cristina Pruteanu.

