(video) Replici dure în Parlament. Voronin: Locul lui Leancă nu e lângă Candu. Leancă: Nu stă în firea mea să cobor la nivelul dumneavoastră

Schimb de replici acide în Parlament între Vladimir Voronin și vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leancă. Voronin l-a acuzat pe Leancă că a fost părtaș la furtul a 11 miliarde de lei de la BEM.

„Lenin în 1916 spune că dacă o să furi două pâini o să ajungi la pușcărie, iar dacă o să furi calea ferată o să nimerești în Duma de Stat. Eu vreau să îl felicit pe Leancă de marele post de vicespeaker și cu acele 11 miliarde la care a contribuit să fie furate de la Banca de Economii. Locul lui nu e lângă Candu, dar locul lui e lângă Filat, dacă „cesna””, a declarat fostul președinte Vladimir Voronin.

În replică, Leancă i-a spus lui Voronin că din 2009 face doar atacuri în adresa sa. „Decizia pe care am luat-o alături de colegii din Guvern, de a oferi garanția bancară, a fost una dintre cea mai dificilă, dar necesară, care a salvat sistemul bancar și economia Republicii Moldova. Eu totuși v-aș sfătui să citiți ce spun specialiștii. Chiar acum două luni, revista The Economist spunea că datorită acestor decizii a Guvernelor din 2014, 2015, a fost salvată economia din Moldova. Eu în 2009 am venit cu anumite proprietăți și din 2014, din postul de prim-ministru, tot cu acelea am plecat. Iaca dumneavoastră ați venit cu un Moscvici în 2001, dar ați plecat cu patru mașini, cu case, iar copiii dumneavoastră cheltuiau milioane de dolari. Nu îmi stă îmi firea mea să cobor la nivelul dumneavoastră”, a replicat Leancă.

UNIMEDIA amintește că vinerea trecută Leancă a fost ales vicepreședintele Leislativului cu votul a 52 de deputați din PDM și Grupul PPE, după ce deputații fracțiunilor PLDM, PL, PCRM și PSRM au părăsit sala înainte de a fi înaintată propunerea ca Leancă să fie numit în funcție.