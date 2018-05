(video) Răspunsul BNM solicitării Maiei Sandu: „Probabil guvernatorul Băncii Naţionale se ocupă cu lustruirea imaginii acestei guvernări antidemocratice”

„Acum două luni noi am expediat o scrisoare prin care solicitam Băncii Naționale să facă public raportul integral companiei Kroll despre miliardul furat. Nu am primit nici un răspuns până la moment chiar dacă termenul prescris legal de a răspunde a expirat de mult. La începutul lunii aprilie am mai expediat o scrisoare Băncii Naționale prin care îi solicităm să ne informeze dacă Victoria Bank a obținut vreun bănuț din contul garanțiilor acordate de către Guvernul Republicii Moldova pentru a acoperi găurile din cele trei bănci falimentate. Vă amintim că Victoria Bank a făcut plasamente în valoare de peste un miliard la Banca de Economii atunci când cea din urmă dădea faliment și suntem foarte curioși să aflăm de ce a făcut acest lucru și dacă nu noi cu dumneavoastră plătim acea decizie a Victoriei Bank. Nu am primit nici un răspuns de la Banca Națională, probabil guvernatorul Băncii se ocupă cu lustruirea imaginii acestei guvernări antidemocratice”, a declarant Maia Sandu.

De asemenea aceasta a discutat și despre problema actuală ce se discută privind uniformele școlare. Maia Sandu a comentat că această decizie trebuie hotărâtă la nivel de instituție școlară.

„Noi vrem să le sugerăm să se concentreze pe subiecte de reformă cu adevărat importante. Problema uniformei școlare trebuie să fie decisă la nivelul fiecărei instituții de învățământ. Elevii, profesorii și părinții pot discuta împreună să decidă ce e mai bine pentru instituția lor”, a mai adăugat Maia Sandu.