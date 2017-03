(video) Raportul Kroll II ar putea să nu fie făcut public. Candu: Mă tem că publicarea lui va prejudicia procedura de recuperare a activelor

Cel de-al doilea raport al compania „Kroll”, privind furtul din sistemul bancar moldovenesc, ar putea fi prezentat Băncii Naționale a Moldovei (BNM) până la sfârșitul lunii mai. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului în cadrul unei conferințe de presă online. Potrivit lui Andrian Candu, cel de-al doilea raport al companiei Kroll cuprinde „localizarea și arestarea activelor de peste hotare”.

Astfel, publicarea documentului înainte de timp ar putea prejudicia procedura de recuperare a activelor.

„Trebuie să înțelegem că, dacă raportul Kroll I a fost într-o fază de documentare, raportul II prevede clar identificarea beneficiarilor și activelor. Kroll-ul spune în felul următor. Este foarte important ca să fie sincronizat momentul în care se dă raportul Kroll II și, eventual, publicat raportul Kroll II, cu momentul în care sunt arestate activele. Să nu creăm așa o situație că noi facem public Raportul Kroll II, fără să ne asigurăm, fără să punem sechestru pe active, iar astfel, activele să dispară în alte jurisdicții, să fie vândute sau să nu avem posibilitatea să le recuperăm”, spune Andrian Candu.

Totodată, președintele Parlamentului spune că ar putea avea o discuție cu reprezentanții companiei Kroll abia la sfârșitul martie pe marginea acestui subiect.

„Personal, nu am avut o discuție cu echipa Kroll. L-am rugat pe dl guvernator, în măsura în care este posibil, legal și procedural să am o discuție. Am înțeles că aș putea avea la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie o discuție cu seniorii-investigatori din echipa Kroll. Să știm dacă putem sau nu publica raportul și în același timp să avem siguranța că activele localizate în afara țării sunt sechestrate, iar procedurile de recuperare a banilor sunt începutae. Aș vrea foarte mult în situația în care vor avea la dispoziție raportul Kroll II, să-l public ca pe primul, dar asta să nu prejudicieze întreaga procedură de recuperare a activelor”, a adăugat Andrian Candu.

UNIMEDIA precizează că, Kroll a început investigaţiile privind furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc la începutul lunii februarie 2015. Primul raport al companiei Kroll a fost făcut public de Andrian Candu în data de 4 mai 2015. Documentul este în limba engleză și cuprinde 84 de pagini.

Cert este că în raportul Krol apar mai multe nume cunoscute în Moldova. Este vorba despre acționarii UNIBANK, despre care, Kroll susține că ar fi acționat concertat în beneficiul omului de afaceri Ilan Shor. Ca argument, investigatorii dau sursele de finanțare ale unui grup de persoane care în 2012 deveneau acționari minoritari la bancă.

Astfel, o bună parte dintre ei s-ar fi împrumutat de la 2 instituții financiare din Letonia pentru a cumpăra acțiuni.

Este vorba de acționarii de la Unibank, Petru Lucinschi, fostul președinte al Moldovei, Viorel Melnic, membru PSRM și fostul șef al Departamentului Vamal, Marina Tauber, președinta Federației de Tenis din Moldova, Reghina Apostolova, fost candidat la Consiliul municipal Chișinău din partea PCRM, jurnalistul Vladimir Novosadiuc sau Aurel Marinescu, șeful pazei omului de afaceri Gabriel Stati.