(video) Radu Jigău, despre consumatorii din R.Moldova: Nu le-au fost suficienți cei 25 de ani de la independență pentru a se culturaliza

Juristul de la Centrul de Asistență a Consumatorilor, Radu Jigău susține că consumatorilor din Republica Moldova nu le-au fost suficienți cei 25 de ani de la proclamarea independenței pentru a se culturaliza. Acesta crede că mulți factori depind de mentalitatea oamenilor din R. Moldova, care fac abuz de drepturile sale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Probabil că totul depinde de condițiile actuale a mentalității din Republica Moldova. fiindcă avem situații în care unii consumatori abuzează de drepturile sale. Dar atunci când reglementezi un act normativ sau anumit raport juridic, tu trebuie să te gândești nu doar la o parte din acest raport juridic, te gândești la ambele părți, fiindcă există și agentul economic, și consumatorul. Agentul economic la fel dorește să-i fie protejate drepturile”, a menționat Radu Jigău.

Juristul consideră că în situațiile în care consumatorul se folosește de produs și apoi îl restituie, abuzând de drepturile sale, legiuitorul încearcă să reglementeze strict aceste raporturi pentru a nu permite încălcări: „E vorba de cultura noastră ca consumator”.

„Dintr-o diversitate mică de produse, care am avut-o până în perioada independenței, am intrat brusc într-o diversitate foarte largă de produse, și încă nu avem acea cultură de consumator. Nu cred că s-a format această cultură în 25 de ani. Noi această cultură o vom putea observa la generația actuală care are 20 sau 21 de ani. Că cei formați în perioada sovietică și-au format cultura în perioada sovietică, iar cei care au astăzi posibilitatea de a-și expune o părere și a face un obicei sunt cei care s-au născut după perioada de proclamare a independenței”, a conchis invitatul.

Emisiunea integrală poate fi vizionată aici.