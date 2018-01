(video) Radja Naingollan și-a cerut iertare pentru comportamentul indecent în noaptea de Revelion

Mijlocașul lui AS Roma, Radja Naingollan a sărbătorit cu tutun și alcool intrarea în noul an. Internaționalul belgian a postat un filmuleț în timp ce fumează și consumă băuturi alcoolice.

Naingollan și-a cerut scuze pentru comportamentul său în noaptea de Revelion: "Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Îmi place să mă distrez cu prietenii și să sărbătoresc trecerea în noul an, însă acum am mers prea departe. Desigur că nu am vrut să fiu un exemplu negativ, motiv pentru care simt că trebuie să trebuie să îmi cer scuze pentru comportament" a declarat mijlocașul naționalei Belgiei.

Naingollan evoluează la AS Roma din anul 2013, fiind unul dintre cei mai constanți jucători. Fotbalistul de 29 de ani a disputat pentru formația "Giallorossi" și a marcat 29 de goluri.