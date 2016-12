(video) Problema malformaţiilor cardiace congenitale, discutată de medicii de la Chișinău și cei de la clinica Acibadem din Turcia

Bolile cardiovasculare sunt situate pe primul loc între bolile care cauzează morbididatea și mortalitatea în rândul populației din Republica Moldova. Pentru a găsi soluții în combaterea acestora, la Chișinău a fost organizată Conferinţa Municipală Știinţifico-Practică „ Abordări Strategice ale Malformaţiilor Cardiace Congenitale”.

Ninel REVENCO, președinta Societății de Pediatrie: Complexitatea malformațiilor cardiace este în creștere și sunt cazuri extrem de dificile și doar în claborare cu alți specialiști care au performanțe și în domeniul de cardiologie de depistar, dar și în domeniul de intervenție anume de cardiochirurgie. Sperăm că această colaborare va spori oportunitatea intervențiilor chirurgicale și va spori numărul copiilor care vor supravețui în Republica Moldova.

La eveniment au participat atât experți din Republica Moldova, pediatri ,medici de familie, cât și experți de talie internațională de la Clinica Acibadem din Turcia.

Ersin EREK, profesor din Turcia: Suntem aici pentru a împărtăși din experiența noastră. Noi încercăm să ajutăm statele vecine și una dintre acestea este Moldova. Suntem bucuroși să colaborăm și ne dorim să ajutăm la combatere malformaţiilor la copii.

Adela STAMATI, doctor cardiolog pediatru: Domeniul de cardiologie este un domeniu foarte important și foarte complicat în deosebi cardiologia pediatrică.Din păcate, în ultimii ani a crescut simțitor numărul de copii cu malformații congenitale, dar este o chirurgie foarte scumpă.

După conferință, grupul de medici a efectuat o vizită la Institutul Mamei și Copilului, unde specialiștii din Turcia au consultat gratuit 12 copii care suferă de boli cardiovasculare.

Grație colaborărilor dintre spitalele din Republica Moldova și rețeaua de spitale Acibadem din Turcia, în acest an, un student are posibilitatea să desfășoare un stagiu de practică în domeniul chirurgiei cardiovasculare.



Aureliu Bătrînac, cardiochirurg: Este vorba de un rezident de-al nostru, care acum are fericita ocazie să-și continue studiile într-un centru performant cu un volum mare de activitate în chirurgia cardiacă pediatrică.

Piotr Șerban, stagiar în Clinica Acibadem În colaborarea dintre Moldova și Turcia sunt primul care efectuez stagierea. Fiind acolo particip activ în pregătirea preopiratorie a pacienților, investigații chirurgicale. Sper că în această conlucrare să învăț mai multe metode și cu succes să efectuăm intervenții chirurgicale la copii.

Conferința a fost organizată grație Institutului Mamei și a Copilului, cu suportul rețelei de spitale Acibadem din Turcia.

Acibadem Healthcare Group este o instituţie de asistenţă medicală de primă importanță din Turcia. Grupul și-a întărit poziţia în domeniul îngrijirii sănătăţii prin proiecte inovatoare care au adus o mai bună întelegere medicinei, contribuind la creșterea calității a serviciilor medicale.