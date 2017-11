(video) Prințul Harry și Meghan Markle au oferit primul interviu împreună. Harry: „Faptul că m-am îndrăgostit de Meghan atât de repede a fost o confirmare că s-au aliniat toate stelele”

Harry și Meghan au făcut cunoștință printr-un prieten comun anul trecut.

"Faptul că m-am îndrăgostit de Meghan atât de repede a fost o confirmare că s-au aliniat toate stelele", a povestit Harry într-un interviu pentru BBC.

Pub

Cererea în căsătorie a fost făcută în casa unde cei doi stau acum, la Palatul Kensington, într-o seară obișnuită. "A fost o surprinză: atât de dulce și romantic, el a îngenuncheat", a povestit Meghan Markle.

Harry a spus că nu știa despre Meghan înainte să o cunoască, însă a fost plăcut surprins atunci când a văzut-o prima dată. Cuplul a povestit că a fost destul de greu să se vadă, din cauza agendelor încărcate pe care le aveau: Meghan încă se filma pentru serialul "Suits", iar Prințul Harry își avea angajamentele sale.

Cuplul a vorbit și despre implicarea în acte de caritate, Meghan având și ea experiență în domeniu, fiind un ambasador al Organizației Naționalor Unite pentru egalitatea de gen.

"Acesta a fost unul din primele subiecte în care am simțit o conexiune. Am început deodată să vorbim despre cât de mult am vrea să vedem schimbarea în lume și cât de pasionați suntem pe acest subiect", a povestit Markle.

Cei doi au relatat și despre întâlnirea cu familiile. Meghan a rămas încântată de Regina Elizabeta: "Este o femeie incredibilă".

"Chiar și câinele familiei noastre a îndrăgit-o pe Meghan. Timp de 33 de ani, tot ce a făcut este să latre la mine, însă când a intrat Meghan, s-a așezat liniștit la picioarele ei", a râs și Prințul Harry.

Ideea inelului a fost proiectată chiar de Harry: este compus din trei pietre, una fiind din Botswana, unde cuplul a petrecut ceva timp împreună, dar și două pietre din colecția de bijuterii a regretatei Prințese Diana, mama lui Harry.