(video) Prima ședință de judecată în dosarul Braguța, amânată: În timp ce un polițist a încercat să se justifice, altul a spus că nu se simte vinovat de cele întâmplate

„Era blocată, nu aveam cu ce deschide ușa. Noi am încercat mai întâi cu cheia și pe urmă am ieșit și am căutat chei de desfăcut lacătul cu totul. - Vă simțiți vinovat? - Pur omenește da, dar așa nu.”

Au fost primele declarații ale unuia dintre politiștii invinuiți. Al doilea suspect spune că nu au intrat în celulă pentru ca ușa era blocată si a putut-o deschide abia peste o oră. Asta deși în imaginile video surprinse de pe camerele de supraveghere se vede cum unul dintre polițiști intră în celulă și îl privește pe Braguța cum stă la pamânt, însă nu întreprinde nimic.

„Daca nu puteam, cum se vede? - Vă simțiți vinovat? - Nu.”

Un alt polițist a spus că din celula lui Braguța au fost luate cearșafurile, salteaua și hainele.

„- Cred că așa I s-a luat. I s-a luat că o rupea, o uda, făcea funii, de asta I s-a luat. - De ce nu i-ați dat apă? - I-a fost dată și mâncare la fel, dar el o arunca, juca fotbal cu ea. - Este adevărat că a dormit pe ciment în pielea goală? - Da.”

La ședința de judecată au fost prezenți și părinții lui Braguța.

„Cum a ajuns acolo în cameră? El deja era bătut. Iată cum a fost, iar ceilalți l-au bătut până la capăt.”

Avocații Promolex spun că pe acest caz au fost deschise în total trei dosare penale, in unul din cazuri figurează 10 polițiști, care sunt bănuiți de trafic de influență.

Prima ședință de judecată a fost amânată pentru săptămâna viitoare, din motiv că unul dintre avocații suspecților nu s-a prezentat, iar alții au cerut timp pentru a studia materialele. Andrei Braguța, în vârstă de 31 de ani, a fost reținut în luna august pentru depășirea limitei de viteză. După 10 zile de la reținere tânărul a decedat de pneumonie.