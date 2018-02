(video) Premiile Brit Awards 2018: Află cine sunt marii câștigători

Nominalizările au fost anunţate pe 13 ianuarie. La categoria cel mai bun album britanic se întrec: Dua Lipa cu albumul omonim: Ed Sheeran cu albumul „Divide", J Hus cu albumul „Common Sense", Rag'n'Bone Man cu albumul „Human" şi Stormzy cu albumul „Gang Sings & Prayer", scrie agerpres.

Cele cinci nominalizări la categoria cel mai bun artist solo britanic sunt: Ed Sheeran, Liam Gallagher, Loyle Carner, Rag'n'Bone Man şi Stormzy. Cea mai bună artistă solo britanică va fi aleasă dintre: Dua Lipa, Jessie Ware, Kate Tempest, Laura Marling şi Paloma Faith.



La categoria cel mai bun grup britanic concurează: Gorillaz, London Grammar, Royal Blood, Wolf Alice şi The xx.



Precedenta ediţie a Premiilor BRIT s-a desfăşurat la 22 februarie 2017, tot la Arena O2. Cel mai bun artist solo britanic a fost desemnat regretatul David Bowie, iar Emeli Sande a fost considerată Cea mai bună artistă solo britanică. Cel mai bun album britanic a fost Blackstar, semnat de David Bowie. Premiul pentru succes global a fost primit de Adele, iar cel pentru întreaga carieră (Icon Award) i-a fost decernat lui Robbie Williams.



Brit Awards, scrise şi BRIT Awards sau pur şi simplu Brits, sunt premiile acordate anual, în primul rând, pentru cele mai importante realizări ale industriei muzicale britanice din anul precedent.



Cele mai importante categorii ale Premiilor Brit sunt: cel mai bun album britanic al anului, cea mai bună melodie britanică a anului, cea mai bună artistă solo britanică, cel mai bun artist solo britanic, cel mai bun grup britanic, cântăreaţa internaţională a anului, cântăreţul internaţional al anului, premiul pentru succes global. Un premiu special, numit Icon Award, este acordat unui artist pentru întreaga carieră, potrivit http://www.brits.co.uk/history.



Prima ceremonie de acordare a acestor premii a avut loc la 18 octombrie 1977, sub denumirea "The BRITish Record Industry BRITannia Awards", pentru a marca Jubileul de Argint al Reginei Elisabeta a II-a, fiind aniversaţi 25 de ani de domnie. Evenimentul s-a desfăşurat la Centrul de Conferinţe Wembley din Londra, fiind găzduit de prezentatorul TV Michael Aspel, cunoscut pentru programe precum Crackerjack, Aspel & Company sau This is Your Life. Marele câştigător a fost grupul The Beatles, cu trei premii, inclusiv pentru cel mai bun album al anului, „Sgt. Pepper s Lonely Hearts Club Bând".



Următoarea ediţie a avut loc la 4 februarie 1982. De atunci, ceremonia a avut loc anual. Cel mai bun cântec britanic a fost ales „Tainted Love", în interpretarea duoului Soft Cell, iar albumul anului a fost considerat „Kings of the Wild Frontier", semnat de Adam & the Ants.



Prima ediţie Brit Awards, care a fost transmisă în direct, a fost cea din 1988. Cea din anul următor, de asemenea transmisă live, a fost marcată de numeroase neconcordanţe între cei doi prezentatori, Samantha Fox şi Mick Fleetwood, precum şi de dificultăţi tehnice. Drept urmare, până în anul 2006, nici una din ceremoniile Brit Awards nu a mai fost transmisă live.



Cel mai premiat artist din istoria Brit Awards este Robbie Williams, cu 18 premii câştigate, ce-i drept, 5 fiind obţinute împreună cu colegii de la Take That. Pe locul doi se situează trupa Coldplay şi artistă Adele, fiecare cu nouă trofee, iar locul trei este împărţit de Take That şi Annie Lenox, fiecare cu opt reuşite. Dintre artiştii internaţionali premiaţi la Brit Awards, pe primul loc se poziţionează regretatul Prince şi formaţia U2, cu şapte trofee, urmaţi de Michael Jackson, cu şase. Bjork a câştigat 5 trofee.



La ediţia din 2016, ţinută la 25 februarie, cel mai bun album britanic al anului a fost considerat "25" al artistei Adele, care a câştigat şi la categoria Cea mai bună artistă britanică. Cel mai bun artist britanic a fost ales James Bay, iar grupul britanic al anului - Coldplay.



Spectacolele Brit Awards nu merită urmărite doar datorită premiilor oferite, ci şi datorită concertelor live, unele cu totul ieşite din comun. De exemplu, în 1997, Geri Halliwell a purtat, în timp ce cânta alături de colegele de la Spice Girls piesa „Who Do You Think You Are", o rochie extrem de îndrăzneaţă, imprimată cu modelul steagului Marii Britanii. La scurt timp, acel model de rochie a dat naştere unui adevărat stil vestimentar în Regatul Unit. De altfel, un an mai târziu, Geri a vândut-o la o licitaţie în scopuri caritabile, câştigând nu mai puţin de 41.320 lire sterline şi obţinând un premiu Guinness World Record pentru cel mai scump obiect vestimentar purtat de un artist pop.



Un alt moment memorabil a avut loc în cadrul ceremoniei din 2003, atunci când Justin Timberlake a interpretat un format din trei piese, două compoziţii proprii şi un cover după piesa „Rapture" semnată de Blondie. Mai mult, artistul a fost acompaniat pe scenă de faimoasa Kylie Minogue.



Una dintre cele mai emoţionante prestaţii de pe scena Brit Awards a fost cea a cântăreţei Adele, din 2011. Balada „Someone like You" a fost interpretată la pian şi primită cu ropote de aplauze la final. Clipul acestui moment a fost postat pe YouTube, unde a strâns peste 450 de milioane de accesări. Drept urmare, cântecul amintit a urcat până pe primul loc în topurile britanice, de pe locul 46.



Mult aşteptată a fost şi revenirea Madonnei la Brit Awards, în 2015, după 20 de ani. A cântat „Living for Love", dar din păcate, showul său avea să fie marcat de un incident destul de neplăcut. Din cauza unei mantale prea puternic strânse, artistă a căzut în momentul în care unul din dansatorii de pe scenă a încercat să o desfacă.