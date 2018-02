(video) Premieră mondială: Noua generaţie KIA Ceed – toate detaliile

Acum, în cea de-a treia generație, noul Ceed – desenat, dezvoltat, proiectat și construit în Europa – consolidează prezența mărcii în segmentul C european cu noi tehnologii inovatoare, un design nou matur și atletic și o forță mai antrenantă!

Aţi observat că denumirea nu mai conţine un apostrof? Asta pentru că Ceed va trebui să se descifreze ca „the car for the Community of Europe with European Design”.

