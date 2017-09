(video) Președintele Dodon se laudă cu gospodăria părinților: „Avem zdrobilcă de la Italia și butoaie din inox”

Președintele Igor Dodon se laudă cu beciul său și cum știe acesta să facă vin. Pe o rețea de socializare, Dodon a plasat un video în care povestește care este procesul tehnologic și câtă băutură are în beciul său.

„În satele moldovenești a început culegerea strugurilor și practic în fiecare familie din centrul sau sudul țării, face acasă sute sau câteva tone de vin. Aici, la Sadova, noi am cules deja poama, dar am lăsat pe butuci și struguri de masă care se culeg mai târziu. Am venit acasă la Sadova să vedem cum va fi vinul în acest an. După ce au fost culeși strugurii. Anterior era de lemn, (arătând la zdrobitoare) acum oamenii au cumpărat de la Italia, pe curent electric, se numește la noi „zdrobilcă””, povestește Dodon. Igor Dodon explică în continuare procesul prin care se fermentează sucul de struguri.

În acest context, președintele Dodon a invitat cetățenii străini la Ziua Vinului.