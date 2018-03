(video) Politicianul rus Pavel Grudinin și-a ras mustața: Asta după ce acesta a pierdut un pariu

Pariul a constat în aceea că politicianul v-a acumula mai mult de 15 % la alegerile din Rusia ce au avut loc la data de 18 martie, unde a ieșit învingător din nou Vladimir Putin, iar în schimb nu va fi nevoit să-și dea jos mustața.

Însă după cum arată rezultatele la alegeri, Grudinin a acumulat doar 11,8%, cu doar circa patru procente mai puțin până a rămâne cu mustața sa.

„Nu am putut să cred când am fost anunțat că am acumulat mai puțin de 15%. Pariu este pariu, chiar dacă nu mi-am ras mustața de mai bine de 15 ani, am s-o fac acum”, a declarant Grudinin într-un filmuleț postat pe youtube.

UNIMEDIA amintește că Pavel Grudinin era convins că alegerile din Rusia nu s-au desfășurat fără ilegalități. Atunci el a promis că își va da mustața jos dacă se afirmă că alegerile s-au desfășurat fără ilegalități.