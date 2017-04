(video) Politician găgăuz: PDM a împiedicat semnarea acordului dintre Adunarea Populară din Găgăuzia și Duma Orășenească din Moscova

Partidul Democrat „scuipă în față” partenerilor ruși ai autonomiei Găgăuze, împiedicând semnarea acordului de cooperare dintre Adunarea Populară a UTA Găgăuzia și Duma Orășenească din Moscova. De această părere este politicianul găgăuz Roman Tiutin, care anterior a pregătit ratificarea acestui document.

Politicianul a negat zvonurile precum că partea rusă ar fi vinovată în faptul că acordul respectiv nu a fost semnat, scrie Gagauzinfo.

„Este o minciună. Fiind președinte al Comisiei pentru Relații Externe în convocarea precedentă, eu personal m-am întâlnit cu Alexandr Semennikov (președintele Comisiei legislative a Dumei Orășenești). Am pregătit un an semnarea acestui acord. Și documentul a fost deja examinat în cadrul ședinței Adunării Populare. Semnarea a fost stabilită pentru data de 12 aprilie. Am primit un apel telefonic din Duma Orășenească din Moscova, și acolo au confirmat că sunt dispuși să-l semneze. Imediat m-am adresat președintelui APG Vladimir Cîssa zicând, haide, Vladimir, hai să mergem. Nu știu de ce, dar ei au renunțat la această deplasare”, a spus Roman Tiutin.

În acest sens, Tiutin și-a exprimat regretul că „legăturile strânse cu Duma Orășenească din Moscova” au fost rupte, iar acordul de colaborare nu a fost semnat din vina părții găgăuze.



„Noi vedem aici influența politică a Partidului Democrat, care scuipă tovarășilor noștri din Duma Orășenească din Moscova în față”, a rezumat Roman Tiutin.

Deocamdată, reprezentanții Partidului Democrat din Moldova nu au comentat aceste declarații.

Anterior, Adunarea Populară a refuzat să se pronunțe asupra declarațiilor antiruse ale autorităților de la Chișinău.