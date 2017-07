(video) Ping pong între Zotea și Sîrbu. Liberala îl acuză că un amendament propus va micșora salariul bugetarilor. Sîrbu: E un fals de neiertat

În cadrul unor declarații de presă, Zotea a afirmat că prin amendamentul propus de Sîrbu va exclude sporul stabilit și va fi stabilită o plată de stimulare, care nu va fi garantată.

„Actual funcționarul public este asigurat lunar cu un spor la salariu pentru intensitate în mediu de 15 % din salariul de funcție.

Ulterior, deputatul democrat a infirmat declarațiile Alinei Zotea, susținând că dacă până în prezent acest spor la salariu era de până la 30%, acum, conform noii formule de calcul, funcționarii ar putea avea o majorare de până la 50% a salariului.