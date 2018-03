(video) Piesele celor șase țări care intră automat în finala Eurovision 2018, la Lisabona

Franța va fi reprezentată de Madame Monsieur cu piesa "Mercy". Germania va concura cu piesa "You Let Me Walk Alone" a lui Michael Shulte.

Din partea Italiei participă Ermal Meta & Fabrizio Moro, cu piesa "Non Me Avete Fatto Niente". Amaia y Alfred vor reprezenta Spania cu "Tu Cancion", iar SuRie va cânta piesa "Storm" pentru Marea Britanie. Portugalia, anul acesta, a ales-o pe Claáudia Pascoal cu piesa "O Jardim".

Potrivit caselor de pariuri, piesa "Toy" a interpretei din Israel, Netta, ar putea fi marea câștigătoare a Eurovisionului din acest an.

Din partea Moldovei participă trupa DoReDos cu piesa "My lucky day". Trupa va evolua în cea de-a doua semifinală, care va avea loc pe 10 mai. Marea finală va fi pe 12 mai 2018.