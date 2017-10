(video) PD anunță că va boicota referendumul pentru demiterea primarului suspendat Dorin Chirtoacă

Reprezentanții Partidului Democrat vor boicota referendumul pentru demiterea primarului suspendat Dorin Chirtoacă, care va avea loc pe 19 noiembrie, curent. Despre aceasta a anunțat purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gamurari, în cadrul unui briefing de presă.

„Inițiativa parvenită din partea PSRM, dar și din partea președintelui țării Igor Dodon cu privire la referendumul de demitere a primarului Dorin Chirtoacă nu are nimic comun cu doleanțele chișinăuienilor. De asemenea, nu are nimic cu problemele reale ale orașului Chișinău. este o inițiativă strict politică, strict electorală, iar în acest context, Partidul Democrat declară că nu participă la acest referendum sub nicio formă”, a declarat purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gamurari.

Anterior, reprezentanții PL, PAS, PLDM, PUN au anunțat că vor boicota plebiscitul cu privire la demiterea primarului suspendat Dorin Chirtoacă.