(video) PAS acuză PDM de obținerea a 2458 de donații cu încălcări. Maia Sandu: PDM ar trebui să transfere statului 25,9 milioane de lei

Partidul Acțiune și Solidaritate acuză Partidul Democrat că ar fi obținut 2458 de donații cu încălcări, în anul 2016. PAS a anunțat că va solicita Comisiei Electorale Centrale să verifice donațiile obținute de PDM în anul trecut, iar în cazul în care va depista încălcări, democrații să fie sancționați.

„2458 de donații făcute anul trecut la Partidul Democrat au fost făcute cu încălcări. Asta înseamnă că suma 25,9 milioane de lei este acumulată de PDM cu încălcarea legii. Vom depune astăzi o sesizare în adresa CEC-ului, prin care vom cere ca instituția, care se pretinde a fi independentă, să ia măsuri și să verifice corectitudinea donațiilor făcute în cazul PDM, iar în cazul în care se confirmă ilegalitatea, să oblige PDM să transfere 25,9 milioane de lei la bugetul de stat”, a declarat Maia Sandu în cadrul unei conferințe.

Totodată, liderul PAS se arată nedumerit de numărul donatorilor PDM din 2016.

„În sondaje vedem că PDM nu se bucură de încrederea oamenilor, pe de altă parte, în raportul financiar vedem că acest partid are un număr mare de susținători. Sunt zile în care numărul donatorilor ajunge la 360 de oameni. Credem că autoritățile ar trebui să se autosesizeze”, a adăugat Maia Sandu.

Totodată, reprezentanții PAS au prezentat raportul financiar al formațiunii pentru anul 2016. Potrivit secretarului general al PAS, Igor Grosu, în 2016, formațiunea a obținut din donații peste 1 milion 900 de mii de lei.

„Pentru noi, 2016 a fost un an bogat în ceea ce ține evenimentele care au avut loc, dar și obținerea de fonduri. Per total, grație cetățenilor noștri și a susținătorilor, noi am reușit să acumulăm 1 milion 819 mii de lei și 10 bani. Acesta este bugetul exact al PAS pentru 2016”, spune Igor Grosu.

Democrații nu au comentat acuzațiile reprezentanților PAS.