(video) Oscars 2018: Lungmetrajul fantasy „The Shape of Water” este marele câştigător

Câştigătorii Oscar 2018. Lungmetrajul fantasy „The Shape of Water” este marele câştigător al premiilor Oscar 2018, după ce a primit cele mai multe statuete şi a fost desemnat Cel mai bun film. Actorii Sam Rockwell şi Frances McDormand au câştigat Oscaruri pentru interpretările din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

„The Shape of Water “a câştigat cea mai râvnită statuetă Oscar 2018, la categoria Cel mai bun film, dar şi pe cea pentru Cel mai bun regizor, în persoana cineastului mexican Guillermo del Toro, în ciuda acuzaţiilor de plagiat ce i-au fost aduse.

Mai mult, „The Shape of Water “a fost şi filmul cu cele mai multe nominalizări, concurând la 13 categorii, dar şi cel cu cele mai multe victorii, un total de patru, inclusiv pentru Cea mai bună coloană sonoră şi Cea mai bună scenografie, scrie adevărul.ro.

Poate că a pierdut marele premiu deşi era principalul favorit, însă drama cu accente comice „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri “a dominat categoriile de interpretare. Frances McDormand a câştigat Oscarul pentru Cea mai bună actriţă în rol principal, datorită interpretării unei mame hotărâtă să facă dreptate cu orice preţ, iar Sam Rockwell pe cel pentru Cel mai bun rol secundar, graţie transformării uluitoare într-un poliţist rasist şi volatil.

„Veteranul“ Gary Oldman şi-a împlinit visul de a câştiga un Oscar, primindu-l pentru portretizarea magistrală a lui Winston Churchill în „Darkest Hour “, în timp ce Allison Janney a fost recompensată cu prestigioasa statuetă pentru rolul de sprijin ca mama abuzivă a celebrei patinatoare americane Tonya Harding din filmul „I, Tonya“.

Câştigătorii Oscar 2018: Lista completă

Cel mai bun film: „The Shape of Water “

Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro („The Shape of Water “)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri “)

Cel mai bun actor în rol principal: Gary Oldman („Darkest Hour “)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Sam Rockwell („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri “)

Cel mai bun actor în rol secundar: Allison Janney („I, Tonya “)

Cel mai bun film străin: „A Fantastic Woman “(Chile)

Cel mai bun scenariu adaptat: „Call Me By Your Name “(James Ivory)

Cel mai bun scenariu original: „Get Out “ (Jordan Peele)

Cea mai bună animaţie: „Coco “

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: „Dear Basketball “

Cel mai bun scurtmetraj: „Silent Child “

Cel mai bun lungmetraj documentar: „Icarus “

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Heaven Is A Traffic Jam on the 405 “

Cea mai bună scenografie: „The Shape of Water “

Cea mai bună imagine: „Blade Runner 2049 “

Cel mai bun montaj video: „Dunkirk “

Cea mai bună coloană sonoră: „The Shape of Water “

Cel mai bun cântec original: „Remember Me “(„Coco “)

Cel mai bun montaj de sunet: „Dunkirk “

Cel mai bun mixaj de sunet: „Dunkirk “

Cele mai bune efecte vizuale: „Blade Runner 2049 “

Cel mai bun machiaj/cea mai bună coafură: „Darkest Hour “

Cele mai bune costume: „Phantom Thread “