(video) Oscar 2018: Cele mai scumpe rochii de pe covorul roşu

Rochia fără bretele, în nuanţe de roz foarte deschis şi alb, a fost purtată de J-Law la gala Oscar 2013. În drum spre scenă, s-a împiedicat de fusta foarte amplă. Însă a câştigat în acel an premiul Oscar pentru rol principal, pentru interpretarea din "Silver Linings Playbook". Rochia din mătase Christian Dior Haute Couture a fost accesorizată cu un colier delicat şi cercei de la Chopard.

Rochia purtată de Nicole Kidman la gala Oscar din 1997, pe când era căsătorită cu actorul Tom Cruise, se situează pe locul al doilea. Rochia galben închis, fără mâneci, cu o broderie complicată în partea superioară, a fost creată de John Galliano pentru Dior şi a costat 2 milioane de dolari.

Pe poziţia a treia se află rochia negru cenuşiu purtată de actriţa australiană Cate Blanchett la gala Oscar din 2007. Din colecţia Armani Privé, rochia, cu un umăr descoperit, a costat 200.000 de dolari. Preţul uriaş a fost generat de numărul mare de cristale Swarovski cu care a fost decorată rochia.

Lupita Nyong' şi rochia purtată de aceasta la gala Oscar din 2015 ocupă poziţia a patra în acest top. Creată de Calvin Klein, rochia albă, brodată manual şi decorată cu aproximativ 6.000 de perle, a costat 150.000 de dolari.

Topul 5 al celor mai scumpe rochii de la galele Oscar este ocupat de o ţinută "no name". Audrey Hepburn a îmbrăcat această rochie la ceremonia din 1954, însă nici până în prezent nu s-a aflat cine a creat-o. Rochia a fost vândută la o licitaţie organizată în 2011 pentru suma "simbolică" de 131.292 de dolari.

Cea de-a 90-a ediţie a galei premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles, şi va fi difuzată live de postul de televiziune ABC.

Lungmetrajul "The Shape of Water" a obţinut 13 nominalizări la premiile Oscar, în timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit şapte.