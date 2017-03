(video) Organizatorii, despre offline-ul diasporei: Vom aduna forțele pentru a realiza proiecte și a schimba situația din țară

Reprezentanții diasporei au explicat care este scopul offline-ului care va avea loc în weekend-ul următor la Veneția. Aceștia au declarat că vor aduna forțele pentru a realiza mai multe proiecte și a îmbunătăți situația din R. Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Am hotărât să ne adunăm la acest offline pentru a depune forțele în comun. Am venit cu noi proiecte concrete pentru a ne implica direct. Avem tineri care sunt bine-pregătiți. La acest offline se întâlnesc două generații, generația mai în vârstă și generația celor tineri care sunt pregătiți și ambițioși. Ei cu pregătirile pe care le au, și noi cu experiența pe care o avem suntem siguri că vom reuși să facem în comun ceva frumos”, a menționat unul dintre organizatorii acestui offline, Lidia Plop.

Invitații la ediția specială a emisiunii au vorbit despre scopul acestui offline organizat de diasporă, și au explicat de ce nu au fost invitați funcționarii de rang înalt din Moldova.

„La acest forum vin jurnaliști din R. Moldova, și vin persoane care doresc să se schimbe ceva în țară. Eu personal spuneam că chiar dacă acest forum se va face în SUA sau Canada, eu oricum mergeam și acolo. Deja nu e posibil să stăm și să privim dintr-o parte”, a zis Tatiana Nogailîc.

„Noi intenționat am lansat un mesaj public în care au rugat liderii politici și funcționarii de rang înalt să se abțină de la intenția de a veni la offline. Aceasta nu se referea la un angajat de la Ministerul Afacerilor Externe, care are aceleași viziuni ca diaspora sau ca societatea civilă. Am încercat cumva să limităm influența politică. Am vrut dintâi să clarificăm ce dorim noi. Am pus și accent pe activiștii de la Chișinău care cunosc realitatea de acasă. Vrem să identificăm un plan de acțiuni pentru noi”, a declarat Dumitru Vicol.

Totodată reprezentanții diasporei au declarat că nu pot apărea întrebări precum că cei 180 participanți la offline nu vor împărtăși opinia întregii diaspore.

„Am făcut un apel public, adică oricine ar putea veni. Nu există motive reale pentru care să ne spună că am impus oricare impedimente. Nu ar trebui să luptăm pentru faptul că noi reprezentăm toată diaspora. Dacă acei 180 de oameni vin cu 10-15 acțiuni, care vor fi implimentate pe parcursul anului, e destul. Diaspora are un milion, activi suntem 50 sa 100, acum vin 180. Va fi o jonglare de critici din partea guvernării, în care vor încerca să jongleze că noi nu reprezentăm diaspora, dar nimeni nu îi împiedică să vină și să discutăm cum să ajungem la un consens”, a conchis Dumitru Vicol.

