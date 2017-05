(video) Orange Moldova, mai aproape de cei mai talentaţi studenţi ai ţării

Parteneriat strategic pentru susţinerea educaţiei din Republica Moldova. La cea de-a XXI-a ediţie a programului naţional „Burse de Merit pentru cei mai buni studenţi ai ţării”, partenerii tradiţionali, Orange Moldova şi BC „Moldova Agroindbank” SA, au oferit 50 de burse pentru cei mai talentaţi studenţi din ţara noastră. Astfel, ei sunt cei care completează rândurile celor 1330 de beneficiari ai prestigiosului program, lansat în anul 1996.

Julien DUCARROZ, Director General Orange Moldova: „Orange este un partener strategic pentru sistemul educaţional din Moldova. Investim cu prioritate în dezvoltarea acestui sector, în special al educaţiei digitale, domeniu absolut indispensabil pentru dezvoltarea ţării de mâine. Decizia de a susţine acest program este un răspuns la aşteptările tinerei generaţii, care îşi propune să devină profesionistă, într-un mediu competitiv. Acest proiect, alături de alte programe majore desfăşurate prin intermediul Fundaţiei Orange, confirmă disponibilitatea noastră de a contribui în continuare la susţinerea învăţământului în Moldova. Avem tineri foarte talentaţi şi această investiţie, cu siguranţă, va aduce beneficii întregii societăţi. Or, asta reconfirmă angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea ţării şi de a-l apropia pe fiecare de ceea ce este important pentru el”.

Serghei Cebotari, Preşedintele Comitetului de Conducere al BC Moldova Agroindbank SA: „Tinerii sunt cea mai de preţ investiţie şi avere a ţării noastre. Ei sunt cei care vor determina progresul şi recunoaşterea Republicii Moldova. Din acest motiv, Moldova Agroindbank le susţine aspiraţiile, motivându-i prin diverse proiecte în dezvoltarea personală şi profesională. Vom depune tot efortul pentru a asigura continuitatea acestui program, dar şi a altor proiecte similare în domeniul educaţiei, conştientizând că tinerii sunt viitorul nostru.”

Ceremonia de decernare a burselor a avut loc în cadrul unei festivităţi onorate de prezenţa mai multor oficiali din mediul academic şi guvernamental.

Competiţie acerbă la prestigiosul concurs

Şi la această ediţie competiţia pentru obţinerea burselor de merit a fost una încinsă. În cadrul acestei ediţii şi-au depus dosarele 266 de studenţi de la 15 instituţii universitare din Moldova. În rezultatul evaluării dosarelor de aplicare şi a prestaţiei candidaţilor la o probă scrisă, 35 de studenţi din ultimul an de studiu şi 15 masteranzi au devenit finalişti ai programului Burse de Merit 2016. Învingătorii care vor beneficia de 12 mii de lei au fost selectaţi de către o Comisie Independentă de Experţi, constituită din reprezentanţi ai comunităţii academice.

Petru VÂRLAN, bursier: „Toţi studenţii care au depus dosarele au fost foarte buni, dar comisia de experţi a considerat că noi suntem mai buni dintre cei mai buni. Vreau să le mulţumesc partenerilor proiectului pentru contribuţia lor la dezvoltarea noastră.”

Maria PÂSLARIUC, bursieră: „Sunt forate mândră şi fericită că am reuşit să devin unul dintre beneficiarii burselor de merit. De altfel, acesta este un exemplu pentru ceilalţi studenţi că merită să încerce.”

Alexandru ŢĂRANU, bursier: „Proiectul contribuie la motivarea şi aprecierea corespunzătoare a studenţilor. Or asta, înseamnă un prim pas spre o dezvoltare a tinerilor, profesională şi personală.”

Burse de Merit, cel mai longeviv program de burse din Moldova

Programul „Burse de Merit pentru cei mai buni studenţi ai ţării” a fost lansat în anul 1996 la iniţiativa Fundaţiei Soros-Moldova pentru a încuraja performanţele academice, ştiinţifice şi extra-curriculare ale studenţilor din Moldova. Ulterior, iniţiativei s-au alăturat BC Moldova Agroindbank SA şi Orange Moldova. Acesta se desfăşoară sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova şi este implementat de Centrul de Informaţii Universitare.

Angela MUŞET, Director Centrul de Informaţii Universitare: „Programul Burse de Merit este cel mai longeviv program de burse privat din Moldova, care, în cadrul fiecărei ediţii, desemnează şi premiază cei mai buni studenţi ai ţării. Consider că durabilitatea acestui concurs se datorează atât tinerilor studioşi, care în fiecare an ne bucură cu performanţele lor, precum şi partenerilor financiari, BC „Moldova Agroindbank” şi Orange Moldova, care susţin cu încredere acest program. Împreună, noi am transformat acest program de burse într-o istorie de succes, de aceea ţin sincer să le mulţumesc”.

Pe parcursul celor 21 de ediţii ale programului au participat la concurs peste 5000 de studenţi. Orange Moldova susţine programul „Burse de Merit pentru cei mai buni studenţi ai ţării” din anul 2004.

