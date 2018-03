(video) Omagiu de la NASA pentru Stephen Hawking: „Continuă să zbori ca Superman în microgravitație”

Unul dintre visurile Stephen Hawking a fost să ajungă în spațiu, însă acest lucru nu a fost posibil așa că NASA a ținut să-l omagieze publicând un videoclip în care fizicianul vorbește despre cum a trăit un zbor de test, transmite digi24.ro.

„În 2007 am fost suficient de norocos să experimentez microgravitația în cadrul unui zbor în condiții de gravitate zero. Pentru mine asta a însemnat libertate totală. Cei care mă cunosc foarte bine spun că zâmbetul meu a fost cel mai mare pe care l-au văzut vreodată, am fost Superman pentru acele câteva minute”, spunea Hawking.

NASA scrie pe Twitter că „teoriile lui Stephen Hawking au deblocat universul posibilităților pe care noi și lumea le explorăm”. „Continuă să zbori ca Superman în microgravitație”, încheie Agenția Spațială Americană.