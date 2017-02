(video) Ofițerii SPPS s-au alăturat acțiunii 22 Push-Up Challenge. Cum au fost efectuate cele 22 de flotări

Ofițerii Serviciului de Protecție și Pază de Stat s-au alăturat acțiunii 22 Push-Up Challenge.

După ce au făcut 22 de flotări, ofițerii SPPS au transmis ștafeta colegilor din cadrul Serviciului Național de Protecție al Bulgariei.

Axcțiunea „22 Push — up Challenge” a debutat în Statele Unite ale Americii și are drept scop să atragerea atenției asupra veteranilor care se sinucid. Acțiunea are loc în semn de solidaritate cu participanţii la acţiunile de luptă, afectaţi de Sindromul de Stres Posttraumatic.