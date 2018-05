(video) Oazu Nantoi îl susține pe Andrei Năstase în alegerile din Chișinău: Mă adresez către cei care m-au votat în 2015 și către toți locuitorii Chișinăului, să nu se lase manipulați de tandemul Plahotniuc-Dodon

„În iunie 2015, candidând la funcția de primar al Municipiului Chișinău, în turul I, eu am fost susținut de 30.126 de alegători. Cu câteva zile înainte de turul II am fost nevoit să lansez un apel către alegătorii mei ca să-l susțină pe Dorin Chirtoacă, nu m-am simțit deloc bine, însă noi eram deja prinși în campania pseudo-geopolitică și puși în siguația să alegem răul mai mic. Spre deosebire de alegerile locale din 2015, alegerile anticipate din acest an, în opinia mea, constituie un preludiu pentru alegerile parlamentare din toamna anului curent, iar tandemul politic Silvia Radu - Ion Ceban, are porunca de la stăpânii politici de a crea un front comun împotriva lui Andrei Năstase”, a declarat Oazu Nantoi.

Acesta a menționat că-l va susține pe Andrei Năstase la acest scrutin, și a îndemnat și locuitorii Chișinăului să facă același lucru.

„Mă adresez către cei care m-au susținut în 2015, să nu se lase manipulați de tandemul Plahotniuc-Dodon, mă adresez celor care doresc ca acest scrutin să devină un pas spre schimbare, să-l votăm pe Andrei Năstase”, a fost îndemnul lui Nantoi.