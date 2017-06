(video) Oazu Nantoi acuză PPEM-ul de trădare și complicitate la capturarea statului: „Am declarat că eu nu sunt de acord”

Oazu Natoi spune că nu este membrul al partidului PPEM, însă nu are nimic în comun cu această formațiune. Declarațiile au fost făcute de expertul politic în cadrul emisiunii misiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

Potrivit analistului, disputa dintre el și Iurie Leancă s-a început după ce liderul PPEM a semnat un acord de parteneriat cu partidele de la guvernare.

„Eu ca cetățean și cu alți membri PPEM am participat la aceste acțiuni de protest. Eu uneori am luat cuvântul sau nu am luat cuvântul, nu mai țin minte, dar am participat. Dar domnul Leancă a evitat, și în partid a apărut conștientizarea că faptul că PPEM-ul pierde valul de nemulțumiri acele din societate, care în mod normal trebuia să se identifice cu un partid de opoziție. Eu din experiența mea am înțeles că PPEM nu se implică în lupta pentru putere și am oferit inițiativa pentru cei tineri care erau în fracțiune. Totul a fost în așa stare de lâncezeală până la 29 iulie anul trecut, când s-a anunțat că PPEM-ul semnează un acord de parteneriat, nu știu ce. Eu am avut o discuție tranșantă cu domnul Leancă, după aceasta eu am făcut o conferință de presă și am declarat că eu nu sunt de acord, că aceasta este o trădare, că aceasta este o complicitate la fenomenul statului captiv și cu asta și a rămas.

Nantoi mai spune că a așteptat să fie dat afară din partid, însă o astfel de decizie nu a fost luată. „Prin urmare, eu nu am nimic comun cu acest proiect politic, din 29 iulie anul trecut, asta a fost linia roșie.