(video) Oameni legați cu chingi de tir de paturi și bănci la Centrul de boli psihice Măciuca! ”Pentru că infirmierii îi amenajează casa managerului”

Situatie revoltatoare la Centrul de boli psihice Maciuca din judetul Valcea, acolo unde pacientii sunt legați de paturi cu chingi de către infirmieri, conform unei investigatii publicate pe tolo.ro, citat de știrileprotv.ro.

Imaginile tulburatoare cu pacienții legați de paturi au fost realizate în intervalul septembrie - decembrie 2016, spune sursa citata de Catalin Tolontan.

"Oamenii sânt înnodați de glezne cu chingi de marfa, din cele folosite pentru TIR-uri, ca sunt mai rezistente și nu pot scăpa nicicum. Și mai late, sa nu-i taie", spune un angajat al centrului unde nu exista niciun medic.

În tot acest timp infirmierii lucreaza la renovarea casei managerului, Sergiu Samarandoiu.

"Directorul nu putea să îi plătească, așa că le dădea zile libere. Iar ei legau oamenii și plecau. De asta nu vor să vorbeasca. Au fost complici. Si eu am fost complice. Le convenea, era mai simplu decât să muncesti alaturi de bolnavi", spune unul dintre angajații centrului.

In ceea ce privește imaginile cu bolnavii legați, managerul spune că "pozele sunt de aici, dar e o operațiune de compromitere a mea".

"Susțineți in continuare că pozele sunt regizate?

Da. Va zic și cum le faceau. Am aflat ca veneau in timpul nopții și ii legau, tocmai pentru ca aveau ceva cu mine."